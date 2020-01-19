Эксперты сообщают о росте продаж премиальных автомобилей в России





Аналитики из информационного центра «Автостат» сообщают, что за прошедший год жителями РФ было приобретено около 160 тысяч автомобилей премиальных марок и комплектаций. Подобные результаты говорят о росте объемов реализации по сравнению с 2018 годом на 5,1%. При этом, большая часть продаж касалась машин двух брендов - Mercedes-Benz и BMW. Если владельцами автомобилей от первого производителя стали 42 тысячи россиян, то баварская компания смогла продать около 41,5 тысячи экземпляров своей продукции.Тройку лидеров замыкал японский конгломерат Lexus с 22,4 реализованными единицами. За ним сразу же шли модели Audi и Volvo, которые перешли во владение клиентов в размере 16,3 и 8,8 тысяч премиум-каров соответственно. В конце рейтинга значились Land Rover с 8,7 тысячами машин, а также Porsche с 6 тысячами автомобилей. Большинство других марок, присутствующих на рынке России, не смогли преодолеть отметку в 4 тысячи проданных транспортных средств.