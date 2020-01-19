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Муж певицы Нюши Игорь Сивов примирил детей от первого и второго браков

Супруг известной российской певицы Нюши Игорь Сивов поделился подробностями об отношениях в семье. По его словам, он очень трепетно относится к дочери, рожденной в браке с артисткой, и даже сумел примирить с ней своих сыновей от прошлого брака.
Муж певицы Нюши Игорь Сивов примирил детей от первого и второго браков

Пост с подробностями об отношениях внутри семьи Игорь Сивов опубликовал на своей персональной страничке в социальной сети Instagram. Муж Нюши при этом рассказал, что прежде даже представить себе не мог, что рождение дочери сможет пробудить в нем настолько широкий спектр эмоций. Как признается Сивов, он безумно любит маленькую дочь и испытывает непередаваемые чувства, стоит ей только появиться. Что же касается сыновей от первого брака, то они тоже по-особенному восприняли появление сводной сестры. При этом сам Сивов изначально переживал, что между детьми от разных браков могу возникнуть некоторое недопонимание. Однако позднее ему удалось объяснить мальчикам, что они должны оберегать младшую сестренку.

Как отмечает супруг артистки, сейчас мальчишки уже ведут себя как настоящие защитники. «Мальчики учатся рыцарскому поведению, а это имеет огромное значение не только для них, но и для всей нашей огромной семьи», - подчеркнул Сивов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:54

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