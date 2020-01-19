Не поддерживающий "идею брака" в молодости Виктор Васильев встретил свою настоящую любовь в лице Анны Станкиной





Хотя Виктор Васильев уже более семи лет находится в браке с Анной Снаткиной, подобное семейное счастье пришло в жизнь юмориста не сразу. Взаимоотношения пары не обошлись без трудностей и испытаний. Известно, что за 45 лет артисту пришлось сменить не только множество профессий, но и любовных связей. Если творческий путь комика начался со "Сборной Санкт-Петербурга" в КВНе, который привел его к Comedy Club, то с личной жизнью Васильев решил не спешить, заявляя о своем неприятии "идеи брака".На протяжении работы в проектах телеканала ТН, звезде приписывали роман с Марией Кравцовой, который впоследствии оказался выдумкой. Настоящей любовью Васильева оказалась Анна Снаткина, с которой артист познакомился в 2012 году. Сама актриса признавалась, что более месяца их отношения не могли развиться из-за плотного рабочего графика, но с течением времени звездная пара поняла, что хочет встретить старость вместе. После свадьбы молодая супруга подарила Васильеву дочку Веронику, которой недавно исполнилось 7 лет. Несмотря на многочисленные слухи о расставании, юморист сообщает, что хранит "крепкие чувства" по отношению к возлюбленной даже теперь.