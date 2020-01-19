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Названы 6 звёзд российского шоу-бизнеса, женившихся на своих поклонницах

Случаи, когда из артистов и их фанаток получаются крепкие семейные пары, не так уже и редки. Примером этого послужили 6 звёзд российского шоу-бизнеса, женившихся на своих поклонницах.

Сердце российского рок-исполнителя Владимира Кузьмина, известного как лидера группы «Динамик», покорила младшая на 36 лет фанатка Светлана, подошедшая к нему за автографом.
Названы 6 звёзд российского шоу-бизнеса, женившихся на своих поклонницах

Народный артист России Лев Лещенко после неудачного брака с Аллой Абдаловой завязал отношения с поклонницей своего творчества Ириной. Супруги вместе уже 40 лет.

Звезда российского криминального сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев познакомился со своей женой на концерте Мадонны. Пара в браке уже 10 лет и воспитывает двоих детей.

Женой актера театра и кино и певца Михаила Боярского стала Лариса Луппиан, относившаяся к творческой среде, но имевшая за плечами только одну роль в кино. Михаил Боярский на день знакомства уже был известен по картине «Старший сын».

Отношения бывшего участника группы «На-на» Владимира Лёвкина с поклонницей творчества музыканта Мариной, младшей его на 14 лет, стали его четвертым браком. Артист называет их встречу любовью с первого взгляда.

Представитель знаменитой и старинной династии цирковых артистов Эдгар Запашный имел отношения с фитнес-тренером Ольгой Денисовой, с которой познакомился в спортклубе. Однако эти отношения закончились разрывом. После избранницей артиста стала другая девушка, которая также входила в армию его поклонниц.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 13:40

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