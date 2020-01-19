Ученые: Занятия йогой улучшают память





Ученые провели наблюдение за двумя группами добровольцев: участники первой никогда не занимались йогой, а второй - постоянно посещали занятия хатха-йоги. Кроме того, исследователи набрали группу людей, которые во время эксперимента начали заниматься йогой и перешли вскоре к регулярным тренировкам до двух раз в неделю за период 2-6 месяцев. У всех проанализировали результаты МРТ, сравнили полученные данные и выяснили, что у людей с долгой практикой занятий йогой увеличен гиппокамп - участок мозга, отвечающий за консолидацию памяти и эмоции, а также за так называемую пространственную память. Обычно с годами он уменьшается, что влияет на ухудшение запоминания с возрастом.Кроме того, у исследуемых, практикующих йогу, толщина левой префронтальной коры головного мозга больше, чем у не занимающихся ей представителей. Данная область отвечает за внимание, принятие решений и в том числе память. Это говорит о положительном влиянии медитации и йоги на нейропластичность мозга.