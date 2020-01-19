Анастасия Шубская показала, как сын Сергей радовался хет-трику Александра Овечкина





На представленных кадрах показано, как маленький Сергей Овечкин ликует и показывает пальцем на дисплей, на котором идет трансляция матча, как раз в тот самый момент, когда операторы крупном планом показали его 34-летнего отца. Сама Анастасия Шубская при этом, снимая происходящее на видео, подбадривает малыша и поздравляет супруга со вторым хет-триком подряд.Стоит отметить, что этот матч команда Александра Овечкина – «Вашингтон Кэпиталз», - выиграла у соперника с итоговым счетом 6:4.