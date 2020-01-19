АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Анастасия Шубская показала, как сын Сергей радовался хет-трику Александра Овечкина

Супруга знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкика решила показать, как сын спортсмена Сергей обрадовался отцовскому хет-трику во время матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Нью-Йорк Айлендерс». Соответствующее видео Анастасия Шубская опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram.
Анастасия Шубская показала, как сын Сергей радовался хет-трику Александра Овечкина

На представленных кадрах показано, как маленький Сергей Овечкин ликует и показывает пальцем на дисплей, на котором идет трансляция матча, как раз в тот самый момент, когда операторы крупном планом показали его 34-летнего отца. Сама Анастасия Шубская при этом, снимая происходящее на видео, подбадривает малыша и поздравляет супруга со вторым хет-триком подряд.

Стоит отметить, что этот матч команда Александра Овечкина – «Вашингтон Кэпиталз», - выиграла у соперника с итоговым счетом 6:4.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аскар Аскаров: «Хочу чтобы Нурмагомедов снова избил…
Пикап Hyundai Santa Cruz хотят оснастить совершенно новым…
«Очень удобная машина»: Вдова Караченцова вспомнила о подарке от Алишера…
Американские ученые рассказали об антираковых свойствах…
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич травмировала ногу после спуска с водной…
Дети Юлии Такшиной интересуются зарплатой…
Отар Кушанашвили предсказал победу Конора…
Новую форму Космических сил США раскритиковали в…
Анастасия Шубская показала, как сын Сергей радовался хет-трику Александра…
Составлен ТОП-5 подержанных иномарок с ценой 750 тысяч…
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой помогают родителям по…
СМИ США: Ракетные «засады» российского флота похоронят американские…
Племянницу вдовы Николая Караченцова ввели в искусственную…
Дочь Екатерины Климовой Елизавета отправилась в отпуск на Бали вместе с…
Медики рассказали, какие продукты лучше употреблять во время прохождения курса…
Фотограф из Австрии продемонстрировал, как социальные сети портят качество…
Сергей Шнуров посвятил жене Ольге Абрамовой трогательное…
Две разновидности дрона Autel Evo II оснащены камерами…
Герой «Симпсонов» Апу лишится своего уникального…
В Steam The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III выйдет в…
Земфира взволновала поклонников чрезмерной…
Британские ученые назвали специю, способствующую улучшению…
Владимир Машков поделился архивным фото из…
В России отмечается Крещение: Места размещения прорубей-иорданей и полезные советы о…
Актриса Юлия Такшина показала свой метод сохранения стройной…
SpaceX не смогла испытать систему спасения корабля Crew…
Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навестил Ксению Пунтус в…
США провели испытания двигателя гиперзвуковой…
Просмотреть все новости