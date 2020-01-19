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СМИ США: Ракетные «засады» российского флота похоронят американские авианосцы

Авторитетное американское издание National Interest опубликовало новый материал, в котором сообщило, что Россия готовит так называемые ракетные засады, которые способны пустить на дно авианосцы ВМС США. К такому выводу пришли военные эксперты, оценившие планы российского флота по объединению надводных судов и ракет наземного типа базирования.
СМИ США: Ракетные «засады» российского флота похоронят американские авианосцы

По словам специалистов, наибольшая угроза исходит от крылатых противокорабельных ракет серии П-800 «Оникс», поскольку они способны наносить удары по надводным целям противника с расстояния до трех сотен километров. А вот обнаружением целей займутся сторожевые суда, которые смогут передавать координаты на пульт передвижного берегового портивокорабельного ракетного комплекса серии «Бастион». Основная идея этой концепции, отмечают авторы публикации, заключается в том, что береговой комплекс с деактивированным радаром может скрытно занять новую позицию, после чего получает данные от надводных судов и быстро наносит ракетный удар.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:30

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