Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навестил Ксению Пунтус в больнице





После случайного падения из окна манекенщица Ксения Пунтус находится в больнице, но уверенно идет на поправку. Такой вывод сделали поклонники после опубликованного моделью фото с возлюбленным Андреем Баковым и близкой подругой. Недавно в своем микроблоге модель рассказала об отношениях с внуком Никиты Михалкова, отметив, что произошедший инцидент стал нелепой случайностью, которая послужит большим уроком. Недавно модель навестили в комфортабельной больничной палате, где компания смотрела фильмы. Ксения Пунтус поблагодарила своего избранника и лучшую подругу за заботу.В своем обращении к поклонникам в Instagram модель разоблачила обман Алеси Кафельниковой, заявившей, что Пунтус специально подбросили под окна сына Анны Михалковой.