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Наzима и Миша Марвин разорвали отношения

В Сети появилась информация о том, что Наzима и Миша Марвин расстались. Такой вывод сделали подписчики после того, как певица опубликовала новый пост на своей странице в Instagram.
Наzима и Миша Марвин разорвали отношения

Певица отметила, что ей часто задают вопросы о личной жизни. Возможно, поток такого рода сообщений усилился после недавнего интервью Миши Марвина, в котором он рассказал о сложном опыте отношений с артисткой. Он пожаловался на тяжелый график звезды, когда сложно уделить достаточно внимания близкому человеку. Наzима в свою очередь написала на своей странице в Instagram, что лучше будет одна, чем подстраиваться под что-то неудобное. Как пример, артистка привела брюки неподходящего размера. Она также отметила, что верит в то, что еще встретит своего человека.

Подписчики поддержали звезду в ее размышлениях. Многие пытались вникнуть в смысл метафоры о брюках. Большинство из них переживает, что артистка останется одна с ребенком, но при этом нашлись подписчицы, которые поделились своим опытом воспитания детей в одиночку.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 21:45

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