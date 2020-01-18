Наzима и Миша Марвин разорвали отношения

Певица отметила, что ей часто задают вопросы о личной жизни. Возможно, поток такого рода сообщений усилился после недавнего интервью Миши Марвина, в котором он рассказал о сложном опыте отношений с артисткой. Он пожаловался на тяжелый график звезды, когда сложно уделить достаточно внимания близкому человеку. Наzима в свою очередь написала на своей странице в Instagram, что лучше будет одна, чем подстраиваться под что-то неудобное. Как пример, артистка привела брюки неподходящего размера. Она также отметила, что верит в то, что еще встретит своего человека.Подписчики поддержали звезду в ее размышлениях. Многие пытались вникнуть в смысл метафоры о брюках. Большинство из них переживает, что артистка останется одна с ребенком, но при этом нашлись подписчицы, которые поделились своим опытом воспитания детей в одиночку.