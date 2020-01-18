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SpaceX не смогла испытать систему спасения корабля Crew Dragon

SpaceX намерена принять участие в испытании системы спасения корабля Crew Dragon. При этом NASA будет вести прямую трансляцию мероприятий. Теперь же стало известно, что данное мероприятие было перенесено из-за непогоды.

7 января сообщалось о перенесении тестов спасательной системы для астронавтов космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX. Теперь стало известно, что все приготовления закончены и система будет испытана в районе мыса Канаверал. Вместе с Crew Dragon в испытаниях планируется задействовать также ракету Falcon 9, которая была полностью заправлена специальным топливом.

На вчерашнем брифинге Центра космических полетов им. Кеннеди было также озвучено намерение использовать капсулу с корабля, которая уже ранее была применена для космических полетов. Crew Dragon является переоснащенной вариацией грузового космического судна Dragon. Теперь же сообщается о перенесении испытаний по причине ветров и шторма на море в районе подбора корабля.

Также стоит отметить, что после того, как истек срок программы, в рамках которой применялись возвращаемые корабли Space Shuttle, NASA не совершала пилотируемых полетов своими технологиями. Все американские астронавты вот уже почти 10 лет доставляются на Международную космическую станцию созданными российскими инженерами «Союзами».

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 22:24

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