Xiaomi Mi 10 Pro может стать лидером рейтинга DxOMark





Осведомленные информаторы указывают, что Xiaomi уже послала в лабораторию специалистов из DxOMark флагманский продукт. Речь касается модели Mi 10 Pro, представляющей собой улучшенную сборку Mi 10. Обе модели получили процессор Snapdragon 865, гиперболический дисплей AMOLED производства Samsung, имеющий возможность обновления картинки с частотой 90 Гц при разрешающей способности FHD+.Сообщается, что смартфон получит внутренний накопитель стандарта UFS 3.0, возможность поддержки быстрой зарядки через провод либо индукционную док-станцию и другие инновации. Лин Бин, член дирекции Xiaomi по направлению смартфонов, рассказал об оснащении всех устройств новее Redmi K30 5G модулями новейшего стандарта связи и предоставления 2-режимной поддержки мобильных сетей. Глобальная сборка Xiaomi Mi 10 запланирована на мероприятие MWC, которое пройдёт в последних числах февраля. При этом в КНР анонс ожидается несколько раньше. Начальная стоимость смартфона составит $510 либо больше.