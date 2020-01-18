Американские учёные предложили использовать данные с фитнес-браслетов для предсказания вспышки гриппа





Острые инфекции могут вызывать у человека повышенную частоту сердечных сокращений в покое (ССП) и изменять их повседневную деятельность из-за физиологической реакции на воспалительный процесс. По словам учёных, они стремились оценить, можно ли идентифицировать у населения скачки сезонных респираторных инфекций, таких как грипп, с помощью носимых датчиков, которые собирают данные ССП и о сне.Данные были получены с датчиков от 200 000 человек, которые пользовались носимым устройством Fitbit с 1 марта 2016 года по 1 марта 2018 года в США. Критерии отбора включали в себя год рождения между 1930 и 2004 годами, рост более 1 м и вес более 20 кг. Сравнению поддались данные датчиков с еженедельными оценками уровня заболеваемости гриппом на уровне штата, были выявлены недели, в которые пользователи Fitbit демонстрировали повышенные ССП и увеличенное время сна.Время, в течение которого у испытуемых наблюдалось увеличение пульса и времени сна, соответствовало периодам вспышек заболеваемости гриппом в данных регионах. Как и в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, были обнаружены повышенные пики заболеваемости в сезон гриппа 2017—2018 в сравнении с предыдущим годом.Активность и физиологические трекеры все чаще используются в США и во всем мире для мониторинга индивидуального здоровья. Получив доступ к этим данным, можно было бы улучшить эпиднадзор за гриппом в режиме реального времени. Эта информация может быть жизненно важной для принятия своевременных мер реагирования на вспышку заболевания.