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"До "Дома-2" не дотянули": Ольга Скабеева высказалась о комментарии Алены Водонаевой по поводу ее критики повышения маткапитала

Звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Алена Водонаева стала участницей громкого скандала. Не так давно она негативно высказалась по поводу предложения правительства увеличить сумму маткапитала для семей, назвав некоторых россиян "быдлом". В свой адрес журналистка услышала много критики, в том числе и со стороны коллеги Ольги Скабеевой.
"До "Дома-2" не дотянули": Ольга Скабеева высказалась о комментарии Алены Водонаевой по поводу ее критики повышения маткапитала

После того, как слова Алены Водонаевой раскритиковали коллеги, депутат Виталий Милонов и даже Владимир Путин, звезда поспешила объяснить свое высказывание, а также отметила, что больше всего критики в свой адрес она услышала на канале "Россия 1", где показали снимки модели для эротического журнала "Maxim", тем самым намекнув о ее порядочности. Водонаева заявила, что собрались там "псевдополитики", которые под подушкой хранят именно такой журнал.

Ответить Алене Водонаевой решила ее коллега Ольга Скабеева. На своей странице в Instagram звезда написала, что Алена Водонаева, конечно, поступила правильно, ведь назвать "быдлом" тех, "чья судьба ее волнует", допустимо.
"Может быть, наши эксперты и в самом деле недотянули до "Дома-2" в своих комментариях про Алену, но обещать, что они будут стараться, я не готова", – написала она.


В заключение Ольга Скабеева отметила, что финансовые вопросы в масштабах страны Алена Водонаева не решает, а тем, о ком высказалась звезда проекта "Дом-2", не о чем переживать.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:39

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