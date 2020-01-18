"До "Дома-2" не дотянули": Ольга Скабеева высказалась о комментарии Алены Водонаевой по поводу ее критики повышения маткапитала

"Может быть, наши эксперты и в самом деле недотянули до "Дома-2" в своих комментариях про Алену, но обещать, что они будут стараться, я не готова", – написала она.

После того, как слова Алены Водонаевой раскритиковали коллеги, депутат Виталий Милонов и даже Владимир Путин, звезда поспешила объяснить свое высказывание, а также отметила, что больше всего критики в свой адрес она услышала на канале "Россия 1", где показали снимки модели для эротического журнала "Maxim", тем самым намекнув о ее порядочности. Водонаева заявила, что собрались там "псевдополитики", которые под подушкой хранят именно такой журнал.Ответить Алене Водонаевой решила ее коллега Ольга Скабеева. На своей странице в Instagram звезда написала, что Алена Водонаева, конечно, поступила правильно, ведь назвать "быдлом" тех, "чья судьба ее волнует", допустимо.В заключение Ольга Скабеева отметила, что финансовые вопросы в масштабах страны Алена Водонаева не решает, а тем, о ком высказалась звезда проекта "Дом-2", не о чем переживать.