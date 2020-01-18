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Офтальмологи назвали самые полезные для глаз продукты

Офтальмологи назвали самые полезные для глаз продукты. Врачи предупредили, что рацион должен быть полноценным и сбалансированным только при этих условиях, когда органы зрения будут получать необходимые питательные вещества.

Эксперты акцентируют внимание на важности правильного питания, поскольку дефицит веществ может пагубно сказаться не только на зрении, но и на других органах и системах организма. По мнению специалистов, самый необходимое вещество для глаз – это витамин А. Его можно получить из моркови, дыни, томатов и салата. Ретинол, содержащийся в этих продуктах, преобразуется организмом в необходимое соединение, которое отвечает за остроту зрения.

Также для зрения необходима аскорбиновая кислота, которая в большом количестве содержится в цитрусовых, квашеной капусте, клубнике, чернике, картофеле и шиповнике. Это вещество помогает глазам снять усталость и поддерживать уровень зрения на нормальном уровне.
Специалисты отмечают, что витамины группы В играют ключевую роль в здоровье глаз. Это вещество можно получить из различных овощей, грибов, кисломолочных продуктов и орехов.

При недостатке каких-либо витаминов в организме лучше проконсультироваться с врачом. Только специалист может определить имеющиеся противопоказания и индивидуальную дозу для пациента.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 21:10

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