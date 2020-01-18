Офтальмологи назвали самые полезные для глаз продукты





Эксперты акцентируют внимание на важности правильного питания, поскольку дефицит веществ может пагубно сказаться не только на зрении, но и на других органах и системах организма. По мнению специалистов, самый необходимое вещество для глаз – это витамин А. Его можно получить из моркови, дыни, томатов и салата. Ретинол, содержащийся в этих продуктах, преобразуется организмом в необходимое соединение, которое отвечает за остроту зрения.Также для зрения необходима аскорбиновая кислота, которая в большом количестве содержится в цитрусовых, квашеной капусте, клубнике, чернике, картофеле и шиповнике. Это вещество помогает глазам снять усталость и поддерживать уровень зрения на нормальном уровне.Специалисты отмечают, что витамины группы В играют ключевую роль в здоровье глаз. Это вещество можно получить из различных овощей, грибов, кисломолочных продуктов и орехов.При недостатке каких-либо витаминов в организме лучше проконсультироваться с врачом. Только специалист может определить имеющиеся противопоказания и индивидуальную дозу для пациента.