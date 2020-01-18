Джордж Мартин разозлил поклонников анонсом новой книги





Джордж Мартин начал свое обращение к поклонникам со слов “Рад сообщить”, но известие о выходе книги “Пламя и кровь” не устроило публику. Многие ожидали, что писатель продолжит работу над “Ветрами зимы”, которая стала шестой книгой из цикла “Песнь льда и пламени”. Первая часть романа “Пламя и кровь” вышла в ноябре 2018 года, а продолжение, согласно новой информации, станет доступно для покупки уже в мае этого года.В Сети назвали это известие анонсом, которого никто не ждал, а многие пообещали, что не купят произведение до выхода “Ветров зимы”.