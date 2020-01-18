В интернете вспомнили о перспективном УАЗ-3972





На основании распоряжения ГЛАВТУ оборонного ведомства и Министерства автопрома стартовало проектирование транспорта с полным приводом и кузовом вагонного формата. В 1989-м инженеры начали работу над проектом «Вагон». Лидером конструкторской группы назначили Александра Щербакова. Постепенно были созданы образцы УАЗ-3972, представлявшие собой бескапотные модели III поколения из группы перспективных автомобилей.В 1990-м собрали 3 экземпляра фургона с мостами, которые применяли редукторы внешней зацепки. Дополнительно создали микроавтобус с использованием безредукторных мостов. В серийную сборку разработки в итоге не попала. При этом наработки того проекта были реализованы во время создания новых моделей внедорожного класса.