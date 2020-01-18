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В Amazon покупатели смогут расплачиваться ладонями вместо карт

Компания Amazon намерена внедрить очередную инновацию в своем ритейлерском проекте. Вскоре покупатели ее магазинов по всему миру смогут расплачиваться не картами, а отпечатками ладоней.

Для этого, как объясняют представители Amazon, необходимо будет вместо платежной карты какого-либо банка приложить к сканеру свою ладонь. После этого такие биометрические данные будут привязаны к банковскому счету клиента и далее использоваться вместо средств идентификации. Далее любая покупка сможет осуществляться всего лишь в одно касание. Следует отметить, что для этого в Amazon необходимо будет установить по всем торговым точкам специальные терминалы с датчиками отпечатков ладоней. При этом, хотя о грядущей инновации уже написало такое авторитетное издание The Wall Street Journal, в самой компании Джеффри Безоса отказались от каких-либо комментариев к данной новости.

Однако, если верить источникам, то уникальные терминалы установят не только в торговых точках, но и в заведениях сферы услуг, кафе и ресторанах. Объясняют инсайдеры свою уверенность в точности изложенной информации тем, что Amazon недавно обратилась в Бюро патентов для оформления документации на новейшую систему идентификации личности по биометрическим данным, которая, как утверждается, будет бесконтактной и подразумевает сканирование именно всей ладони. При этом все данные клиентов и трафика через такие терминалы будут храниться в облачном сервисе американской компании. Если же такая информация будет интегрирована с расходами потребителей, так как она включит в себя время и место покупки, а также вид товара, то с такой базой Amazon получит новые огромные возможности для развития и повысит стоимость рекламы наиболее топовых товаров.

Стоит отметить, что не так давно ритейлер заключил договор с Visa, на данный момент ведутся также переговоры с владельцами Mastercard. Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве и подобных терминалах проявили, по информации инсайдеров, Fargo, JPMorgan Chase и Synchrony Financial. При этом у перечисленных компаний все еще есть некоторые сомнения относительно внедрения биометрии, так как они опасаются мошенничества. Мера, которую предлагает Amazon, а именно черный список тех, кто хоть раз попытался обмануть новую систему, не является оптимальной. Ведь даже одна покупка через подделанные отпечатки в случае покупки дорогостоящих предметов, например, техники, может нанести ущерб в тысячи долларов. Также остается под вопросом совмещение нескольких счетов «на одной ладони» и возможность выбора между старым «карточным» способом и новым, через отпечаток.

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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 21:07

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