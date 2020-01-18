АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Названы подержанные авто в хорошем состоянии стоимостью 250 тысяч рублей

Автоэксперты рассказали, какие автомобили в хорошем состоянии можно купить на вторичном рынке по цене до 250 тыс. рублей. В новом списке представлены модели, которые служат 10 лет.

Даже спустя десятилетие Volkswagen Polo Sedan пользуется популярностью благодаря низкой цене, уважаемому бренду и солидному набору потребительских характеристик. На вторичном рынке модель предлагается по цене 250-900 тыс. рублей в зависимости от года выпуска. Kia Sportage III и Hyundai ix35 копируют друг друга по техническому оснащению, но фурор на рынке произвел Sportage благодаря дизайну. Эксперты советуют не выбирать среди бензиновых экземпляров из-за проблем с поршневой системой. Peugeot 3008 предлагается преимущественно в исполнении 1.6 Turbo с автоматом, а машина с проверенной историей, имеющая одного владельца, обойдется в 650 тыс. рублей. Kia Sorento II привлек покупателей интересным дизайном и наличием нового двигателя мощностью 200 л.с. Рестайлинговая модель Toyota Highlander II была презентована в России, где обрела популярность у покупателей, но в числе недостатков имеются слабые внедорожные способности.

Специалисты выделили также Ford Explorer V, Lexus CT200h, Nissan Patrol VI и Chevrolet Camaro V.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы лучшие привычки для укрепления здоровья после 40…
Джордж Мартин разозлил поклонников анонсом новой…
Названы подержанные авто в хорошем состоянии стоимостью 250 тысяч…
Названы симптомы рака легких на…
"До "Дома-2" не дотянули": Ольга Скабеева высказалась о комментарии Алены Водонаевой по поводу ее критики повышения…
Муж Полины Гагариной рассказал о новом хобби своей…
Honor может выпустить модель смартфона V30…
Звезда «Дом-2» Алина Галимова раскрыла правду об отношениях с Федором…
На чемпионате Канады фигуристка зацепилась волосами за костюм…
Дэвид Агус, который лечил Стива Джобса, назвал основные правила…
Стас Михайлов поздравил Тамару Гвердцители с днем…
Исполнение фигур высшего пилотажа на «Аллигаторе» было показано на…
Звезда «Дом-2» Настя Якуб сбежала в Эмираты с новым…
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о сильно преувеличенном наследстве…
Стоматологи предупредили об опасных овощах для здоровья…
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина страдает от болезни, которая погубила Юлию…
Мощный смартфон OPPO Find X2 получит 120-Гц экран QHD+ раньше Samsung Galaxy…
Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с 70-летним…
Американский журналист Артур Эванс дал оценку послания Путина Федеральному…
Дочь Николая Сличенко рассказала, почему на 7 лет уехала в…
Эксперты назвали рекомендуемую частоту замены масла в…
«Свадьба будет»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян дали обещание…
Кэмерон Диаз назвала дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр…
В телефонах Huawei станут доступны сервисы навигации…
Оксана Самойлова дала советы будущим…
Аналитик Юрий Горлин рассказал о росте пенсии в России на 1 тысячу рублей…
Микроб со щупальцами позволил понять тайну происхождения жизни на…
"Как в сказке": Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей…
Просмотреть все новости