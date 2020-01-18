Названы подержанные авто в хорошем состоянии стоимостью 250 тысяч рублей





Даже спустя десятилетие Volkswagen Polo Sedan пользуется популярностью благодаря низкой цене, уважаемому бренду и солидному набору потребительских характеристик. На вторичном рынке модель предлагается по цене 250-900 тыс. рублей в зависимости от года выпуска. Kia Sportage III и Hyundai ix35 копируют друг друга по техническому оснащению, но фурор на рынке произвел Sportage благодаря дизайну. Эксперты советуют не выбирать среди бензиновых экземпляров из-за проблем с поршневой системой. Peugeot 3008 предлагается преимущественно в исполнении 1.6 Turbo с автоматом, а машина с проверенной историей, имеющая одного владельца, обойдется в 650 тыс. рублей. Kia Sorento II привлек покупателей интересным дизайном и наличием нового двигателя мощностью 200 л.с. Рестайлинговая модель Toyota Highlander II была презентована в России, где обрела популярность у покупателей, но в числе недостатков имеются слабые внедорожные способности.Специалисты выделили также Ford Explorer V, Lexus CT200h, Nissan Patrol VI и Chevrolet Camaro V.