Звезда «Дом-2» Алина Галимова раскрыла правду об отношениях с Федором Стрелковым





Федора Стрелкова отправили на остров Любви. Там его встречала Катя Скалон, которая не просто активизировалась, но даже приготовила для бывшего парня обед. Однако все его внимание было приковано к другой представительнице прекрасного пола. Даже на предварительном голосовании молодой человек отдал свое предпочтение Алине Галимовой.О том, что между Алиной и Федором буквально летают флюиды, говорят уже достаточно давно. Подобные слухи появились сразу после расставания девушки с Никитой Рудаковым. Однако ребята утверждают, что между ними лишь дружба.Разъяснить ситуацию решила сама Алина Галимова. Она рассказала, что с Федором Стрелковым у нее лишь хорошее общение, и она не рассматривает его, как своего потенциального мужчину. Она отмечает, естественно, иногда в их общении присутствует флирт, а Никита Рудаков ее ревнует, но это еще ни о чем не говорит.