Звезда «Дом-2» Алина Галимова раскрыла правду об отношениях с Федором Стрелковым
Алина Галимова откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с Федором Стрелковым. Она поделилась тем, что чувствует к молодому человеку.
Федора Стрелкова отправили на остров Любви. Там его встречала Катя Скалон, которая не просто активизировалась, но даже приготовила для бывшего парня обед. Однако все его внимание было приковано к другой представительнице прекрасного пола. Даже на предварительном голосовании молодой человек отдал свое предпочтение Алине Галимовой.
О том, что между Алиной и Федором буквально летают флюиды, говорят уже достаточно давно. Подобные слухи появились сразу после расставания девушки с Никитой Рудаковым. Однако ребята утверждают, что между ними лишь дружба.
Разъяснить ситуацию решила сама Алина Галимова. Она рассказала, что с Федором Стрелковым у нее лишь хорошее общение, и она не рассматривает его, как своего потенциального мужчину. Она отмечает, естественно, иногда в их общении присутствует флирт, а Никита Рудаков ее ревнует, но это еще ни о чем не говорит.
Федора Стрелкова отправили на остров Любви. Там его встречала Катя Скалон, которая не просто активизировалась, но даже приготовила для бывшего парня обед. Однако все его внимание было приковано к другой представительнице прекрасного пола. Даже на предварительном голосовании молодой человек отдал свое предпочтение Алине Галимовой.
О том, что между Алиной и Федором буквально летают флюиды, говорят уже достаточно давно. Подобные слухи появились сразу после расставания девушки с Никитой Рудаковым. Однако ребята утверждают, что между ними лишь дружба.
Разъяснить ситуацию решила сама Алина Галимова. Она рассказала, что с Федором Стрелковым у нее лишь хорошее общение, и она не рассматривает его, как своего потенциального мужчину. Она отмечает, естественно, иногда в их общении присутствует флирт, а Никита Рудаков ее ревнует, но это еще ни о чем не говорит.