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Эксперты рассказали, как самостоятельно диагностировать износ ремня ГРМ

Эксперты дали рекомендации, как самостоятельно диагностировать износ ремня ГРМ, и на что следует в первую очередь обратить внимание. Они отмечают, данная деталь очень важна, и её разрыв может очень быстро привести к полному выходу из строя силового агрегата.

Учитывая, как сильно может пострадать газораспределительный механизм двигателя, нужно как можно чаще осматривать его ремень на наличие повреждений. Если у транспортного средства поперечная компоновка узла, то визуальную оценку делать несложно, в случае, когда мотор стоит продольно, увидеть резиновую деталь сложнее. Также существуют некоторые модели, где данный элемент закрыт крышкой. При осмотре следует в первую очередь обращать внимание на механические повреждения, а именно сколы на поверхности резины, трещины, структурные потери и т. д. Если из ремня торчат капроновые нити, это является немедленным сигналом для замены детали. Заводить автомобиль в таком случае нельзя, поскольку разрыв может произойти в любой момент. Многие забывают наблюдать за состоянием внутренней части элемента, но именно она заслуживает наиболее повышенного внимания, так как контактирует с шестерёнками и быстрее изнашивается. Помимо этого, если ремень забрызган маслом и другими жидкостями, нужно устранить поломку, исключив попадание агрессивных веществ, и оценить, какой ущерб они уже нанесли.

Специалисты отмечают, если автомобилист заметил, что паз ремня сдвинулся на один зубец, нужно полностью заменить ГРМ в сервисе, так как подобная неполадка приводит к дестабилизации работы двигателя. В скором времени мотор может серьёзно пострадать. Нередко в таком случае силовая установка уже не подлежит ремонту.

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Авто / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:04

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