Названы лучшие привычки для укрепления здоровья после 40 лет





Образ жизни в период 25-30 лет повлияет на состояние организма после 40 лет. Вредные привычки приводят к появлению морщин, ускоренному появлению жировых отложений и другим последствиям. По мнению врачей, в число лучших привычек для укрепления организма стоит отнести отказ от употребления алкоголя., - приводит слова экспертов medikforum.ru.Другой полезной привычкой является контроль уровня потребляемого простых углеводов и сладостей. Причина этого в потере телом возможности быстро перерабатывать такие соединения. Это приводит к росту жировых отложений и повышает риск диабета. Важно избегать употребления большого количества сахара, а в особенности сиропов глюкозы, включённых в состав большей части сладких продуктов ввиду дешевизны и сильного вкуса.Врачи рекомендуют ограничить уровень употребление колбасы и мясной продукции. Хорошим решением станет регулярная физическая нагрузка и прогулки. Для мужчин после 40 лет повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По этой причине стоит избегать стрессовых ситуаций и хорошо высыпаться. Здоровье укрепит отказ от курения, контроль давления и снижение уровня холестерина.Для женщин в том же возрасте характерно уменьшение выработки половых гормонов. Слизистые становятся суше. Эксперты советуют пользоваться спреями с морской водой в целях увлажнения носа. Хорошим решением станет применение глазных капель, содержащих гиалуроновую кислоту.