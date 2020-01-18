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Названы лучшие привычки для укрепления здоровья после 40 лет

Названы лучшие привычки, которые помогут укрепить состояние здоровья после пересечения возрастного рубежа в 40 лет. Внешность человека может выдать его отрицательные привычки.

Образ жизни в период 25-30 лет повлияет на состояние организма после 40 лет. Вредные привычки приводят к появлению морщин, ускоренному появлению жировых отложений и другим последствиям. По мнению врачей, в число лучших привычек для укрепления организма стоит отнести отказ от употребления алкоголя.

«Печень и кожный покров после 40 лет восстанавливаются заметно медленнее, если сравнивать с периодом на 10 лет моложе. Важно учитывать данный факт. Удаление спиртного из рациона способно оказаться фактором омоложения организма благодаря общему улучшению функции указанных органов», - приводит слова экспертов medikforum.ru.

Другой полезной привычкой является контроль уровня потребляемого простых углеводов и сладостей. Причина этого в потере телом возможности быстро перерабатывать такие соединения. Это приводит к росту жировых отложений и повышает риск диабета. Важно избегать употребления большого количества сахара, а в особенности сиропов глюкозы, включённых в состав большей части сладких продуктов ввиду дешевизны и сильного вкуса.

Врачи рекомендуют ограничить уровень употребление колбасы и мясной продукции. Хорошим решением станет регулярная физическая нагрузка и прогулки. Для мужчин после 40 лет повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По этой причине стоит избегать стрессовых ситуаций и хорошо высыпаться. Здоровье укрепит отказ от курения, контроль давления и снижение уровня холестерина.

Для женщин в том же возрасте характерно уменьшение выработки половых гормонов. Слизистые становятся суше. Эксперты советуют пользоваться спреями с морской водой в целях увлажнения носа. Хорошим решением станет применение глазных капель, содержащих гиалуроновую кислоту.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:58

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