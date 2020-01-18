Названы симптомы рака легких на лице





Чаще всего рак легких диагностируется, когда болезнь начинает метастазировать, из-за чего появляются трудности в лечении. Согласно данным Cancer Research UK, этот вид онкологии чаще всего приводит к опущению века, уменьшению зрачка в этом же глазу и отсутствию пота на этой стороне лица. Дело в том, что опухоль в легком может давить на шейный нерв, что приводит к таким изменениям. Метаморфозы могут быть заметны и в конечностях, например, боль в плече, переходящая на всю руку, увеличение фаланг пальцев и чрезмерный изгиб ногтей.Общие симптомы рака легкого включают в себя кашель, частые инфекции дыхательных путей, боль во время вдоха и выдоха, а также постоянная одышка, усталость и потеря аппетита.