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Названы симптомы рака легких на лице

Медики рассказали, как рак легких проявляется на лице больного. На первых стадиях недуга его сложно обнаружить по явным симптомам.
Названы симптомы рака легких на лице

Чаще всего рак легких диагностируется, когда болезнь начинает метастазировать, из-за чего появляются трудности в лечении. Согласно данным Cancer Research UK, этот вид онкологии чаще всего приводит к опущению века, уменьшению зрачка в этом же глазу и отсутствию пота на этой стороне лица. Дело в том, что опухоль в легком может давить на шейный нерв, что приводит к таким изменениям. Метаморфозы могут быть заметны и в конечностях, например, боль в плече, переходящая на всю руку, увеличение фаланг пальцев и чрезмерный изгиб ногтей.

Общие симптомы рака легкого включают в себя кашель, частые инфекции дыхательных путей, боль во время вдоха и выдоха, а также постоянная одышка, усталость и потеря аппетита.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:40

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