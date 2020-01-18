Муж Полины Гагариной рассказал о новом хобби своей жены

На своей страничке в Instagram Исхаков выложил свой портрет, сделанный рукой Гагариной. «Спасибо моей жене, за то, что видит меня таким», - подписал он фотографию и посоветовал записываться на фотосессию к своей жене. Поклонники отреагировали положительно. Комментировали как внешность самого Исхакова, так и талант его жены, отмечая, что они «друг друга видят с любовью».Дмитрий Исхаков – второй супруг Полины Гагариной. Они поженились в 2014 году, а в 2017 у них родилась дочь Мия. Первый брак Гагариной с Петром Кисловым продлился три года, с 2007 по 2010, в котром у супругов родился сын Андрей.