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Муж Полины Гагариной рассказал о новом хобби своей жены

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков рассказал о новом творческом увлечении своей супруги. У фотографа в её лице появилась конкуренция.
Муж Полины Гагариной рассказал о новом хобби своей жены

На своей страничке в Instagram Исхаков выложил свой портрет, сделанный рукой Гагариной. «Спасибо моей жене, за то, что видит меня таким», - подписал он фотографию и посоветовал записываться на фотосессию к своей жене. Поклонники отреагировали положительно. Комментировали как внешность самого Исхакова, так и талант его жены, отмечая, что они «друг друга видят с любовью».

Дмитрий Исхаков – второй супруг Полины Гагариной. Они поженились в 2014 году, а в 2017 у них родилась дочь Мия. Первый брак Гагариной с Петром Кисловым продлился три года, с 2007 по 2010, в котром у супругов родился сын Андрей.

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Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 20:34

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