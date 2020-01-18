Звезда «Дом-2» Настя Якуб сбежала в Эмираты с новым ухажёром





Настя Якуб показала в личном блоге человека, который помог ей забыть о Саймоне Марданшине, именно с ним под прицелом телевизионных камер она пыталась построить любовь. Настя разместила фотографию с молодым человеком. Под снимком Якуб лаконично написала: «Мой». Ко всему рядом девушка оставила сердечко.Одной из первых снимок прокомментировала Кристина Бухэнбалтэ, которая отметила, что рада за подругу и, наконец, она нашла себе все-таки достойного мужчину.Не остались в стороне и поклонники Якуб, которые также принялись ее поздравлять, но, как выяснилось, их очень интересует, а какой национальности избранник девушки.Вопрос о том, а не араб ли ее любимый, возник после того, как в интернете появился этот самый снимок, потому что на нем они одеты в национальную одежду. Однако сама Настя Якуб от каких-либо комментариев воздерживается.Другие подписчики Насти Якуб и вовсе написали, что глупо делать выводы по снимку, потому что возле мечети просто принято одеваться в такую одежду.