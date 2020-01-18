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Стас Михайлов поздравил Тамару Гвердцители с днем рождения

Стас Михайлов поздравил Тамару Гвердцители с днем рождения. Композитору и пианистке, с которой певец исполнил совместную песню «Давай разлуке запретим», исполнилось 58 лет.
Стас Михайлов поздравил Тамару Гвердцители с днем рождения

Певец не смог остаться в стороне от такого события и выразил на своей странице в Instagram свое восхищение таланту Гвердцители. Он отметил, что всех вокруг покоряет ее неподражаемый голос, тонкая душа и потрясающая харизма. Певец выразил благодарность за совместную работу, которая пришлась по вкусу многим слушателям. Михайлов пожелал коллеге как можно дольше радовать своих поклонников. Сама Тамара Гвердцители поблагодарила артиста довольно сдержано.

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали Гвердцители здоровья, счастья, радости и творческих успехов. Многие отметили, что талант артистки не оставляет их равнодушными, особенно высоко оценили вокальные данные певицы. Трек «Давай разлуке запретим» понравился как поклонникам Стаса Михайлова, так и почитателям Тамары Гвердцители.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 20:10

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