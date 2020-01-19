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Земфира взволновала поклонников чрезмерной худобой

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Земфиры из-за ее излишней худобы. Певица запретила фотографировать себя на вечеринке в честь дня рождения Ренаты Литвиновой.

В Сети предположили, что причина нежелания Земфиры фотографироваться кроется не только в том, что она ведет скрытую от публики личную жизнь, но и в чрезвычайной худобе. Поклонники считают, что в последнее время артистка стала выглядеть уставшей и болезненной. Ходят слухи о вероятном недуге, который подкосил здоровье певицы, или о зависимости. Большинство фанатов склоняются к мнению, что Земфира выглядит как пациентка после химиотерапии.

Все подобные слухи Земфира отрицает, отмечая, что она постоянно работает, что сказывается на внешнем виде. В частности, сейчас она пишет музыкальное сопровождение для фильма “Северный ветер” Ренаты Литвиновой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:07

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