Земфира взволновала поклонников чрезмерной худобой





В Сети предположили, что причина нежелания Земфиры фотографироваться кроется не только в том, что она ведет скрытую от публики личную жизнь, но и в чрезвычайной худобе. Поклонники считают, что в последнее время артистка стала выглядеть уставшей и болезненной. Ходят слухи о вероятном недуге, который подкосил здоровье певицы, или о зависимости. Большинство фанатов склоняются к мнению, что Земфира выглядит как пациентка после химиотерапии.Все подобные слухи Земфира отрицает, отмечая, что она постоянно работает, что сказывается на внешнем виде. В частности, сейчас она пишет музыкальное сопровождение для фильма “Северный ветер” Ренаты Литвиновой.