Honor может выпустить модель смартфона V30 Lite





По имеющимся данным, аппарат, который носит временный индекс MOA-AL00, на самом деле является "младшим" собратом моделей V30 и V30 Pro, анонс которых прошёл в конце 2019 года. Речь идёт о гаджете V30 Lite, уже прошедшем сертификацию TENAA. Уже известно, что размер экрана новинки достигает 6,3 дюйма, а в его верхней части имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры. Задняя камера имеет прямоугольный блок для двух линз и вспышки. Такая компоновка также указывает на вероятную принадлежность к недавно представленной линейке аппаратов. Ещё одной особенностью возможного V30 Lite является ёмкий аккумулятор, заряд которого достигает 5 000 мАч.Отдельно специалисты отметили отсутствие на задней части устройства и на торцевой плоскости сканера отпечатка пальца. Это может указывать, что его разработчики поместили на переднюю панель под дисплей.