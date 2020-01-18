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Исполнение фигур высшего пилотажа на «Аллигаторе» было показано на видео

Исполнение фигур высшего пилотажа при помощи вертолёта «Аллигатор» модели Ка-52 было снято на видео. В интернете распространили материал c учениями экипажа ударной воздушной машины.

Ролик снимался непосредственно из кабины Ка-52 «Аллигатор». Это позволяет оценить ситуацию с точки зрения самих пилотов. Лётчики показали фигуры сложного пилотажа на малых скоростях движения в условиях действий на предельно малых высотах.

Экипаж «Аллигатора» представил «горку». Эта фигура высшего пилотажа представляет собой боковое движение с резким подъёмом. Другим элементом стала «воронка», которая выглядит как круговое движение в условиях сохранения условного противника под прицелом. Видео было опубликовано телеканалом «Звезда».

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» относится к разведывательным и ударным машинам. Боевая техника имеет на вооружении неуправляемые и управляемые ракетные снаряды, автопушку 2А42, а также авиабомбы. Вертолёт имеет возможность атаковать наземные и воздушные цели потенциального противника, как и поражать бронированную технику.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:04

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