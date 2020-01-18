Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о сильно преувеличенном наследстве актера





Актриса отметила, что информация о многомиллионном наследстве покойного Караченцова сильно преувеличена, поскольку его сыну отойдет лишь две квартиры и доля в доме. Последние годы жизни артист провел на даче, где теперь обитает Поргина вместе с шестью кошками и четырьмя попугаями. Вдова звезды не может бросить питомцев, поскольку к ним был очень привязан ее муж.В программе “Секрет на миллион” выяснилось, что квартира артиста площадью 256 кв. м. с видом на Кремль теперь принадлежит его сыну. Андрей Караченцов бережет кресло отца, в котором он постоянно разговаривал по телефону.