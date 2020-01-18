Дэвид Агус, который лечил Стива Джобса, назвал основные правила долголетия
Дэвид Агус, который лечил Стива Джобса, назвал основные правила долголетия. Он выступил в качестве лектора на ассамблее «Здоровая Москва».
Профессор медицины и инжиниринга из Университета Южной Калифорнии Дэвид Агус считает, что долголетию способствуют формирование полезных для здоровья привычек. По мнению специалиста, следует употреблять только здоровую еду. Витамины и минералы лучше почерпнуть из натуральных овощей и фруктов, а не из лекарственных препаратов. Из всех фармацевтических средств он советует ограничится аспирином. Агус считает, что бокал хорошего вина здоровью не повредит. Не стоит забывать о важности вакцинации, в том числе от гриппа.
Эксперт выразил мнение о том, что в скором времени медицина достигнет небывалых высот. Врачи смогут корректировать ДНК, что избавит человечество от таких заболеваний, как инфаркт, и остановят процессы старения.
По мнению специалиста, для долголетия важно соблюдать правильный режим сна и отдыха. За пару часов до сна следует отложить рабочие дела, чтобы мозг мог перестроится на отдых. В это же время стоит отказаться от использования гаджетов, а посвятить оставшиеся часы чтению художественной литературы.
Профессор медицины и инжиниринга из Университета Южной Калифорнии Дэвид Агус считает, что долголетию способствуют формирование полезных для здоровья привычек. По мнению специалиста, следует употреблять только здоровую еду. Витамины и минералы лучше почерпнуть из натуральных овощей и фруктов, а не из лекарственных препаратов. Из всех фармацевтических средств он советует ограничится аспирином. Агус считает, что бокал хорошего вина здоровью не повредит. Не стоит забывать о важности вакцинации, в том числе от гриппа.
Эксперт выразил мнение о том, что в скором времени медицина достигнет небывалых высот. Врачи смогут корректировать ДНК, что избавит человечество от таких заболеваний, как инфаркт, и остановят процессы старения.
По мнению специалиста, для долголетия важно соблюдать правильный режим сна и отдыха. За пару часов до сна следует отложить рабочие дела, чтобы мозг мог перестроится на отдых. В это же время стоит отказаться от использования гаджетов, а посвятить оставшиеся часы чтению художественной литературы.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 20:16