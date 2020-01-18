Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина страдает от болезни, которая погубила Юлию Началову





После аварии, в которую попал Караченцов, его супруга все время уделяла его здоровью, а о своем почти не заботилась. Оказалось, что актриса страдает от подагры, которую подхватила после того, как простудила почки. Изначально у нее начали отекать колени и она не знала в чем причина, поэтому отправилась к врачу. Поргина отметила, что подагра провоцирует сильные боли, а также нарушает обмен веществ. Узнав о диагнозе Юлии Началовой вдова Караченцова намеревалась рассказать певице, как противостоять болезни, но было уже поздно.Недавно актриса сломала руку в нескольких местах, но на данный момент с ней уже все хорошо. Поргина подтвердила свои слова и активно прожестикулировала, показав публике безупречный маникюр.