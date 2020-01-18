Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина страдает от болезни, которая погубила Юлию Началову
Вдова Николая Караченцова страдает от болезни, которая погубила Юлию Началову. Актриса Людмила Поргина стала гостьей студии программы “Секрет на миллион”.
После аварии, в которую попал Караченцов, его супруга все время уделяла его здоровью, а о своем почти не заботилась. Оказалось, что актриса страдает от подагры, которую подхватила после того, как простудила почки. Изначально у нее начали отекать колени и она не знала в чем причина, поэтому отправилась к врачу. Поргина отметила, что подагра провоцирует сильные боли, а также нарушает обмен веществ. Узнав о диагнозе Юлии Началовой вдова Караченцова намеревалась рассказать певице, как противостоять болезни, но было уже поздно.
Недавно актриса сломала руку в нескольких местах, но на данный момент с ней уже все хорошо. Поргина подтвердила свои слова и активно прожестикулировала, показав публике безупречный маникюр.
После аварии, в которую попал Караченцов, его супруга все время уделяла его здоровью, а о своем почти не заботилась. Оказалось, что актриса страдает от подагры, которую подхватила после того, как простудила почки. Изначально у нее начали отекать колени и она не знала в чем причина, поэтому отправилась к врачу. Поргина отметила, что подагра провоцирует сильные боли, а также нарушает обмен веществ. Узнав о диагнозе Юлии Началовой вдова Караченцова намеревалась рассказать певице, как противостоять болезни, но было уже поздно.
Недавно актриса сломала руку в нескольких местах, но на данный момент с ней уже все хорошо. Поргина подтвердила свои слова и активно прожестикулировала, показав публике безупречный маникюр.