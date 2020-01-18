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Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с 70-летним юбилеем

Михаил Мишустин поздравил с 70-летним юбилеем актёра Бориса Невзорова. Премьер-министр добавил, что артист собственной игрой помогает зрителям ощутить истории на сцене как собственные переживания, жизнь и чувства.

Текст телеграммы опубликовали на портале правительства России. Мишустин подчеркнул редкий талант актёра Невзорова, его высокие способности к импровизации и готовность к экспериментам. Премьер-министр назвал артиста обладателем особой энергетики, подчеркнул наличие в портфолио юбиляра большого количества ярких ролей в кинематографе и Малом театре.

«Вы невероятно искусно превращались в многочисленных героев с разными характерами. Совершенно различные образы вы наполнили глубиной и буквально пропустили через самого себя», - отмечается в поздравительной телеграмме.

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Культура / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:23

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