Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с 70-летним юбилеем
Михаил Мишустин поздравил с 70-летним юбилеем актёра Бориса Невзорова. Премьер-министр добавил, что артист собственной игрой помогает зрителям ощутить истории на сцене как собственные переживания, жизнь и чувства.
Текст телеграммы опубликовали на портале правительства России. Мишустин подчеркнул редкий талант актёра Невзорова, его высокие способности к импровизации и готовность к экспериментам. Премьер-министр назвал артиста обладателем особой энергетики, подчеркнул наличие в портфолио юбиляра большого количества ярких ролей в кинематографе и Малом театре.
«Вы невероятно искусно превращались в многочисленных героев с разными характерами. Совершенно различные образы вы наполнили глубиной и буквально пропустили через самого себя», - отмечается в поздравительной телеграмме.
Текст телеграммы опубликовали на портале правительства России. Мишустин подчеркнул редкий талант актёра Невзорова, его высокие способности к импровизации и готовность к экспериментам. Премьер-министр назвал артиста обладателем особой энергетики, подчеркнул наличие в портфолио юбиляра большого количества ярких ролей в кинематографе и Малом театре.
«Вы невероятно искусно превращались в многочисленных героев с разными характерами. Совершенно различные образы вы наполнили глубиной и буквально пропустили через самого себя», - отмечается в поздравительной телеграмме.