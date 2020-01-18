Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с 70-летним юбилеем





Текст телеграммы опубликовали на портале правительства России. Мишустин подчеркнул редкий талант актёра Невзорова, его высокие способности к импровизации и готовность к экспериментам. Премьер-министр назвал артиста обладателем особой энергетики, подчеркнул наличие в портфолио юбиляра большого количества ярких ролей в кинематографе и Малом театре., - отмечается в поздравительной телеграмме.