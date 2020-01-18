Дочь Николая Сличенко рассказала, почему на 7 лет уехала в США
Дочь знаменитого советского актера Николая Сличенко рассказала, почему на 7 лет уехала в США. Тамилла Сличенко вместе с отцом появилась в студии программы “Привет, Андрей!”
Около месяца назад Николай Сличенко отпраздновал 85-летний юбилей. С поздравлениями в адрес народного артиста в студию программы “Привет, Андрей!” пришли многие его коллеги, а также семья. Дочь актера поделилась семейными историями. Оказалось, что в детстве Тамилла Сличенко ориентировалась на успехи отца, которые заставили ее задуматься о собственных возможностях в более старшем возрасте. На некоторое время она покинула страну, отправившись в США, чтобы не быть зависимой от популярного отца. Там она получила престижное образование и вернулась в Россию, где доказала, что может добиться всего самостоятельно.
Сын Тамиллы Сличенко столкнулся с подобной ситуацией, когда отучился в ГИТИСе после “Фабрики звезд”, но он до сих пор занимается поиском себя. Он считает, что не должен опираться на известную фамилию дедушки, но при этом не бросает музыку.
Около месяца назад Николай Сличенко отпраздновал 85-летний юбилей. С поздравлениями в адрес народного артиста в студию программы “Привет, Андрей!” пришли многие его коллеги, а также семья. Дочь актера поделилась семейными историями. Оказалось, что в детстве Тамилла Сличенко ориентировалась на успехи отца, которые заставили ее задуматься о собственных возможностях в более старшем возрасте. На некоторое время она покинула страну, отправившись в США, чтобы не быть зависимой от популярного отца. Там она получила престижное образование и вернулась в Россию, где доказала, что может добиться всего самостоятельно.
Сын Тамиллы Сличенко столкнулся с подобной ситуацией, когда отучился в ГИТИСе после “Фабрики звезд”, но он до сих пор занимается поиском себя. Он считает, что не должен опираться на известную фамилию дедушки, но при этом не бросает музыку.