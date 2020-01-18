Дочь Николая Сличенко рассказала, почему на 7 лет уехала в США





Около месяца назад Николай Сличенко отпраздновал 85-летний юбилей. С поздравлениями в адрес народного артиста в студию программы “Привет, Андрей!” пришли многие его коллеги, а также семья. Дочь актера поделилась семейными историями. Оказалось, что в детстве Тамилла Сличенко ориентировалась на успехи отца, которые заставили ее задуматься о собственных возможностях в более старшем возрасте. На некоторое время она покинула страну, отправившись в США, чтобы не быть зависимой от популярного отца. Там она получила престижное образование и вернулась в Россию, где доказала, что может добиться всего самостоятельно.Сын Тамиллы Сличенко столкнулся с подобной ситуацией, когда отучился в ГИТИСе после “Фабрики звезд”, но он до сих пор занимается поиском себя. Он считает, что не должен опираться на известную фамилию дедушки, но при этом не бросает музыку.