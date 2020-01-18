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«Свадьба будет»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян дали обещание фанатам

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и блогер Давид Манукян обсуждают предстоящую свадьбу. Пока влюбленные только пытаются определиться с датой.

«Свадьба будет»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян дали обещание фанатам

Отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна развиваются со стремительной силой. Совсем недавно пара даже начала обсуждать предстоящее бракосочетание. Молодые люди пишут о грядущем событии под постами друг друга. Так, Давид даже написал, что на их празднике будет выступать один из известных реперов, а Ольга Бузова согласилась с ним.

В одном из последних видео, которое Давид Манукян показал в своем stories, его поклонники у него спрашивают, а когда все-таки свадьба. Молодой человек отправился к Ольге, и когда она выходила из бассейна, спросил у нее о дате предстоящей свадьбы. Однако Бузова в свою очередь задала Манукяну встречный вопрос, а когда он хочет, чтобы прошло их торжество. Но на этом ролик обрывается. Видимо, влюбленные пока не хотят раскрывать все карты. Тем не менее, само название видео «Свадьба будет» говорит о том, они публично заявили, что намерены зарегистрировать свои отношения.


Напомним, что сейчас Ольга Бузова и Давид Манукян проводят свой отпуск в жарком Таиланде.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:56

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