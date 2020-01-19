Герой «Симпсонов» Апу лишится своего уникального голоса

Индийца Апу обвиняют в навязывании этим образом стереотипов в отношении уроженцев Южной Азии. Азариа долгое время озвучивал героя, однако теперь обговорил ситуацию с продюсерами популярного комедийного мультсериала и принял решение прекратить озвучивание персонажа. Что конкретно ожидает Апу в дальнейшем, остаётся неизвестным.Детальных планов в отношении героя авторы анимационного сериала пока не имеют. Артист выразил надежду, что его персонаж не исчезнет из «Симпсонов». Азариа не исключает, что авторы многосерийной картины найдут метод для изменения героя, после чего пригласят нового актёра озвучки.