Стоматологи предупредили об опасных овощах для здоровья зубов





Медики призывают внимательно планировать свой рацион, чтобы сохранить здоровье на долгие годы. В некоторых привычных продуктах содержание вещество может навредить зубам. Это происходит из-за повышенной концентрации кислот, которые могут вызвать развитие заболеваний десен и повреждение зубной эмали. Стоматологи отмечают, что лучше не употреблять цуккини, спаржу, кабачки, баклажаны, болгарский перец и щавель, если нет возможности сразу почистить зубы после приема пищи. Если все-таки пришлось съесть блюдо, в котором содержаться такие ингредиенты, то следует прополоскать полость рта водой. Специалисты отмечают, что чрезвычайно вредит зубам употребление сладких газированных напитков, липких сладостей, кондитерских изделий и цитрусовых.Пользу приносят такие продукты, как морковь, сельдерей, огурец, молоко, ряженка, кефир, йогурт и орехи. Регулярное употребление их в пищу поможет укрепить зубы.