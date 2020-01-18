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Стоматологи предупредили об опасных овощах для здоровья зубов

Стоматологи предупредили об опасных овощах для здоровья зубов. Они посоветовали воздержаться от продуктов, содержащих определенные кислоты, чтобы исключить заболевания полости рта.

Медики призывают внимательно планировать свой рацион, чтобы сохранить здоровье на долгие годы. В некоторых привычных продуктах содержание вещество может навредить зубам. Это происходит из-за повышенной концентрации кислот, которые могут вызвать развитие заболеваний десен и повреждение зубной эмали. Стоматологи отмечают, что лучше не употреблять цуккини, спаржу, кабачки, баклажаны, болгарский перец и щавель, если нет возможности сразу почистить зубы после приема пищи. Если все-таки пришлось съесть блюдо, в котором содержаться такие ингредиенты, то следует прополоскать полость рта водой. Специалисты отмечают, что чрезвычайно вредит зубам употребление сладких газированных напитков, липких сладостей, кондитерских изделий и цитрусовых.

Пользу приносят такие продукты, как морковь, сельдерей, огурец, молоко, ряженка, кефир, йогурт и орехи. Регулярное употребление их в пищу поможет укрепить зубы.

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Наука / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 19:50

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