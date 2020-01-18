Американский журналист Артур Эванс дал оценку послания Путина Федеральному собранию





Эванс особо отметил, что Путин в рамках выступления не касался тематики внешней политики и говорил в основном о важности решения демографического вопроса россиян. Журналист считает, заявление президента России в части о корректировке политической системы государства причиной сильного волнения политической элиты. Причина в том, что суперпрезидентская республика становится несколько менее зависимой от решений конкретного лидера страны., - подчеркивает журналист.