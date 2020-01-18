Американский журналист Артур Эванс дал оценку послания Путина Федеральному собранию
Артур Эванс дал оценку послания президента Владимира Путина в адрес Федерального собрания. На страницах Fort Russ News американский журналист сообщает, что слова главы России спровоцировали «эффект развалившейся бомбы».
Эванс особо отметил, что Путин в рамках выступления не касался тематики внешней политики и говорил в основном о важности решения демографического вопроса россиян. Журналист считает, заявление президента России в части о корректировке политической системы государства причиной сильного волнения политической элиты. Причина в том, что суперпрезидентская республика становится несколько менее зависимой от решений конкретного лидера страны.
«Корректировки в России и по всему миру, как их видит лидер одного из наиболее могущественных ядерных государств, представляют собой значимое знание. Оно может помочь получить ценные сведения о прогнозах на ближайшее будущее», - подчеркивает журналист.
Эванс особо отметил, что Путин в рамках выступления не касался тематики внешней политики и говорил в основном о важности решения демографического вопроса россиян. Журналист считает, заявление президента России в части о корректировке политической системы государства причиной сильного волнения политической элиты. Причина в том, что суперпрезидентская республика становится несколько менее зависимой от решений конкретного лидера страны.
«Корректировки в России и по всему миру, как их видит лидер одного из наиболее могущественных ядерных государств, представляют собой значимое знание. Оно может помочь получить ценные сведения о прогнозах на ближайшее будущее», - подчеркивает журналист.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:15