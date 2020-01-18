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Американский журналист Артур Эванс дал оценку послания Путина Федеральному собранию

Артур Эванс дал оценку послания президента Владимира Путина в адрес Федерального собрания. На страницах Fort Russ News американский журналист сообщает, что слова главы России спровоцировали «эффект развалившейся бомбы».
Американский журналист Артур Эванс дал оценку послания Путина Федеральному собранию

Эванс особо отметил, что Путин в рамках выступления не касался тематики внешней политики и говорил в основном о важности решения демографического вопроса россиян. Журналист считает, заявление президента России в части о корректировке политической системы государства причиной сильного волнения политической элиты. Причина в том, что суперпрезидентская республика становится несколько менее зависимой от решений конкретного лидера страны.

«Корректировки в России и по всему миру, как их видит лидер одного из наиболее могущественных ядерных государств, представляют собой значимое знание. Оно может помочь получить ценные сведения о прогнозах на ближайшее будущее», - подчеркивает журналист.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:15

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