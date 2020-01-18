Мощный смартфон OPPO Find X2 получит 120-Гц экран QHD+ раньше Samsung Galaxy S20





Эксперты предположили, что дизайн нового флагмана от Oppo станет одним из наиболее интересных на рынке. Также новинка будет оснащаться дисплеем с диагональю на 6,5 дюйма и c разрешением 3168х1440 пикселей, вне зависимости от которого смартфон будет поддерживать режимы 60 Гц и 120 Гц. При этом Samsung Galaxy S20 будет работать при 120 Гц лишь в версии Full HD.Согласно последней информации, в левом верхнем углу новинка может иметь отверстие для фронтальной камеры, но она располагается по-другому, согласно патентам гаджета. На данный момент подробности характеристик Oppo Find X2 неизвестны.