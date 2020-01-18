Мощный смартфон OPPO Find X2 получит 120-Гц экран QHD+ раньше Samsung Galaxy S20
Флагманский смартфон Oppo Find X2 с “космическим” дизайном опередит Samsung Galaxy S20 как минимум в одном важном аспекте. Его экран на 120 Гц будет доступен при разрешении QHD.
Эксперты предположили, что дизайн нового флагмана от Oppo станет одним из наиболее интересных на рынке. Также новинка будет оснащаться дисплеем с диагональю на 6,5 дюйма и c разрешением 3168х1440 пикселей, вне зависимости от которого смартфон будет поддерживать режимы 60 Гц и 120 Гц. При этом Samsung Galaxy S20 будет работать при 120 Гц лишь в версии Full HD.
Согласно последней информации, в левом верхнем углу новинка может иметь отверстие для фронтальной камеры, но она располагается по-другому, согласно патентам гаджета. На данный момент подробности характеристик Oppo Find X2 неизвестны.
Эксперты предположили, что дизайн нового флагмана от Oppo станет одним из наиболее интересных на рынке. Также новинка будет оснащаться дисплеем с диагональю на 6,5 дюйма и c разрешением 3168х1440 пикселей, вне зависимости от которого смартфон будет поддерживать режимы 60 Гц и 120 Гц. При этом Samsung Galaxy S20 будет работать при 120 Гц лишь в версии Full HD.
Согласно последней информации, в левом верхнем углу новинка может иметь отверстие для фронтальной камеры, но она располагается по-другому, согласно патентам гаджета. На данный момент подробности характеристик Oppo Find X2 неизвестны.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:31