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Эксперты назвали рекомендуемую частоту замены масла в АКПП

Эксперты назвали рекомендуемую частоту замены масла в АКПП. Большинство компаний-производителей автомобилей с трансмиссией такого типа советуют менять расходную жидкость после пробега в 50-60 тысяч км.
Эксперты назвали рекомендуемую частоту замены масла в АКПП

При этом в процессе постепенного совершенствования технологий и развития электронных систем контроля коробка передач стала значительно выносливее. Трансмиссия в некотором роде «приспособилась» к различным условиям движения и техническим особенностям рабочей жидкости.

Наиболее известные компании-производители авто отмечают, что нет необходимости часто менять масло. При этом всё равно указывается оговорка о важности контроля ситуации при эксплуатации транспортного средства в сложных с технической точки зрения условиях. Многие компании особо подчеркивают данный факт в качестве предупреждения возможных поломок. Забота о технологическом узле конструкции имеет большое значение. В действительности определено, что замена масла должна выполняться максимально часто в рамках конкретного регламента эксплуатации.

Масло может претерпевать износ, а сама коробка передач рискует пострадать. Если менять смазочный материал после преодоления 80-100 тысяч км, стоит приготовиться к необходимости замены ещё и трансмиссии.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:59

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