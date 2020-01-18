Эксперты назвали рекомендуемую частоту замены масла в АКПП





При этом в процессе постепенного совершенствования технологий и развития электронных систем контроля коробка передач стала значительно выносливее. Трансмиссия в некотором роде «приспособилась» к различным условиям движения и техническим особенностям рабочей жидкости.Наиболее известные компании-производители авто отмечают, что нет необходимости часто менять масло. При этом всё равно указывается оговорка о важности контроля ситуации при эксплуатации транспортного средства в сложных с технической точки зрения условиях. Многие компании особо подчеркивают данный факт в качестве предупреждения возможных поломок. Забота о технологическом узле конструкции имеет большое значение. В действительности определено, что замена масла должна выполняться максимально часто в рамках конкретного регламента эксплуатации.Масло может претерпевать износ, а сама коробка передач рискует пострадать. Если менять смазочный материал после преодоления 80-100 тысяч км, стоит приготовиться к необходимости замены ещё и трансмиссии.