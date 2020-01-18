Дочь 47-летней актрисы и 40-летнего музыканта Бенджи Мэддена появилась на свет 30 декабря 2019 года в 13:58 в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса. Кэмерон Диаз назвала дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден. Многим поклонникам знаменитостей имя дочери Диаз показалось интересным и даже странным, поскольку Уайлдфлауэр переводится как “полевой цветок”.В Сети поклонники обсуждают факт рождения первенца у звезд, которые состоят в браке уже почти 5 лет. При этом Диаз предпочитает не распространять информацию о личной жизни.