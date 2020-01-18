В телефонах Huawei станут доступны сервисы навигации TomTom





Марка Huawei создала свою программную оболочку для смартфонов после попадания в чёрный список администрации президента США. Указывалось, что причиной для таких действий является вопрос обеспечения национальной безопасности. В то время Huawei лишилась возможности пользоваться оболочкой Android от Google, как и ряда приложений от той же интернет-корпорации. В список вошел сервис Google Maps.Контракт с TomTom указывает на скорое появление в Huawei карт от нидерландской фирмы. Данные о трафике и навигация будут адаптированы для нужд китайского производителя смартфонов. Сотрудники TomTom сообщил, что сделка состоялась не так давно, однако не озвучивалась публично. Детальная информация о достигнутом соглашении не раскрывается.