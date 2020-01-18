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Оксана Самойлова дала советы будущим матерям

Оксана Самойлова, которая ждет ребенка в четвертый раз, дала советы будущим матерям. Она опубликовала новый пост на своей странице в Instagram.
Оксана Самойлова дала советы будущим матерям

У рэпера Джигана и Оксаны Самойловой уже есть три дочери - Ариэла, Лея и Майя. Теперь супруги ждут появления четвертого ребенка. Они уже выбрали имя для малыша, но раскрывать его пока не торопятся. Поклонники заинтригованы и пока только строят догадки насчет пола ребенка звездной семьи. Как опытная мать в вопросе необходимых вещей для новорождённого Оксана Самойлова поделилась с поклонниками списком покупок перед рождением малыша. Звезда утверждает, что если следовать всем советам из интернета, то многие вещи так и не будут использованы. Именно поэтому модель составила перечень того, что пригодилось ей в прошлые разы.

В список попали кроватка, пеленальный столик, коляска, детская ванночка, непромокаемые и одноразовые пеленки, термометр для воды, детские средства для новорожденных, детское полотенце, крем под подгузник, присыпка, ватные палочки и диски, влажные салфетки, подгузники, ножницы с закругленными концами, слюнявчики, лекарственные препараты от коликов, боди с рукавами и без, носочки, шапочки, царапки, пленки байковые, постельное белье, автокресло, пустышки, радио- и видеоняня, ведро или пакеты для использованных подгузников, бутылочки для кормления. Многие поклонники не согласились с перечнем и отметили, что легко бы обошлись без многих вещей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 18:35

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