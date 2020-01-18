Аналитик Юрий Горлин рассказал о росте пенсии в России на 1 тысячу рублей ежегодно





Глава ПФР Антов Дроздов ранее отмечал, что ожидается рост пенсий примерно на 18% в течение 3-х лет. Согласно прогнозам, в 2020-м ожидается дотация в размере 16,4 тысячи, в 2021 —17,4 тысячи, а в 2022 — 18,3 тысячи рублей. Как сообщает Горлин, пенсии повышаются согласно набору законов, утвержденных параллельно росту пенсионного возраста. Он предусматривает индексацию на срок в 6 лет., — отмечает эксперт.Также на увеличение пенсий может оказать влияние инфляция. При утверждении пакета законов имелись представления о том, что этот параметр составит порядка 4%. Согласно сообщению Горлина, сегодня индексация касается случаев не только превышения планового показателя инфляции. В итоге надбавка может превысить её уровень.