Аналитик Юрий Горлин рассказал о росте пенсии в России на 1 тысячу рублей ежегодно
Аналитик из РАНХиГС сообщил, что средняя пенсия по России станет расти на 1 тысячу рублей каждый год вплоть до 2024 года. Поскольку объём страхования по возрасту отличается для каждого конкретного гражданина, размер надбавки может отличаться в ту либо иную сторону, отмечает Юрий Горлин, член дирекции Института соцанализа.
Глава ПФР Антов Дроздов ранее отмечал, что ожидается рост пенсий примерно на 18% в течение 3-х лет. Согласно прогнозам, в 2020-м ожидается дотация в размере 16,4 тысячи, в 2021 —17,4 тысячи, а в 2022 — 18,3 тысячи рублей. Как сообщает Горлин, пенсии повышаются согласно набору законов, утвержденных параллельно росту пенсионного возраста. Он предусматривает индексацию на срок в 6 лет.
«Если говорить в численном выражении, средняя пенсия станет расти примерно на 1 тысячу рублей каждый год. Разумеется, у людей они разные, поэтому не получится поднять каждому ровно на тысячу. Знаю, что есть недовольные, однако речь касается именно среднего показателя», — отмечает эксперт.
Также на увеличение пенсий может оказать влияние инфляция. При утверждении пакета законов имелись представления о том, что этот параметр составит порядка 4%. Согласно сообщению Горлина, сегодня индексация касается случаев не только превышения планового показателя инфляции. В итоге надбавка может превысить её уровень.
Глава ПФР Антов Дроздов ранее отмечал, что ожидается рост пенсий примерно на 18% в течение 3-х лет. Согласно прогнозам, в 2020-м ожидается дотация в размере 16,4 тысячи, в 2021 —17,4 тысячи, а в 2022 — 18,3 тысячи рублей. Как сообщает Горлин, пенсии повышаются согласно набору законов, утвержденных параллельно росту пенсионного возраста. Он предусматривает индексацию на срок в 6 лет.
«Если говорить в численном выражении, средняя пенсия станет расти примерно на 1 тысячу рублей каждый год. Разумеется, у людей они разные, поэтому не получится поднять каждому ровно на тысячу. Знаю, что есть недовольные, однако речь касается именно среднего показателя», — отмечает эксперт.
Также на увеличение пенсий может оказать влияние инфляция. При утверждении пакета законов имелись представления о том, что этот параметр составит порядка 4%. Согласно сообщению Горлина, сегодня индексация касается случаев не только превышения планового показателя инфляции. В итоге надбавка может превысить её уровень.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:27