"Как в сказке": Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение
Наталья Водянова рассказала подписчикам своего канала на видеохостинге YouTube о том, как ее любимый сделал ей предложение руки и сердца. Оказалось, все было как в сказке, особенно ее поразили слова, прозвучавшие из уст Арно.
Модель поделилась историей своего замужества, сейчас ей 37 лет, вместе с Антуаном Арно они уже 10 лет. Однако только в прошлом году потомок знаменитого французского рода позвал ее под венец. Причем, как поделилась топ-модель, это было именно в день ее рождения. Произошедшее около года назад она и сейчас называет настоящей сказкой в своей жизни.
Несмотря на то, что у пары уже пятеро детей, предложение гражданского супруга стало для нее полной неожиданностью, признается Водянова. Кроме шикарного обручального кольца возлюбленный подарил ей настоящее сказочное признание в любви. Арно опустился на колени и произнес своеобразную клятву верности, но не на родном французском языке, а на русском.
Свадьбу пара отметила в Катаре, пышная церемония стала одной из самых ярких в минувшем 2019 году. Кроме YouTube-канала Водянова ведет также свою страницу в соцсети Instagram, где тоже рассказала о 20 лучших моментах минувшего года, среди которых была и «сказка» от любимого Антуана Арно.
Модель поделилась историей своего замужества, сейчас ей 37 лет, вместе с Антуаном Арно они уже 10 лет. Однако только в прошлом году потомок знаменитого французского рода позвал ее под венец. Причем, как поделилась топ-модель, это было именно в день ее рождения. Произошедшее около года назад она и сейчас называет настоящей сказкой в своей жизни.
Несмотря на то, что у пары уже пятеро детей, предложение гражданского супруга стало для нее полной неожиданностью, признается Водянова. Кроме шикарного обручального кольца возлюбленный подарил ей настоящее сказочное признание в любви. Арно опустился на колени и произнес своеобразную клятву верности, но не на родном французском языке, а на русском.
Свадьбу пара отметила в Катаре, пышная церемония стала одной из самых ярких в минувшем 2019 году. Кроме YouTube-канала Водянова ведет также свою страницу в соцсети Instagram, где тоже рассказала о 20 лучших моментах минувшего года, среди которых была и «сказка» от любимого Антуана Арно.