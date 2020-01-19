Британские ученые назвали специю, способствующую улучшению памяти





Представители Нортумбрийского университета провели несколько экспериментов, в результате которых удалось узнать о благоприятном действии масла розмарина. В рамках эксперимента добровольцы дышали эфирными маслами этого растения. До и после этого они проходили проверку когнитивных способностей, в результате которых было обнаружено положительное влияние запаха этой специи на способности памяти. Также ученые установили, что запах розмарина улучшает состояние граждан с болезнью Альцгеймера.Розмарин известен сильными противовоспалительными свойствами, а также он помогает в борьбе с болевыми ощущениями и улучшает кровообращение. Отвар из этого растения можно применять для укрепления волос, а чай из него повышает иммунитет.