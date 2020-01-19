Британские ученые назвали специю, способствующую улучшению памяти
Британские ученые выяснили, какая специя способствует улучшению памяти. Оказалось, что наиболее полезным стал розмарин, широко использующийся для приготовления мясных блюд.
Представители Нортумбрийского университета провели несколько экспериментов, в результате которых удалось узнать о благоприятном действии масла розмарина. В рамках эксперимента добровольцы дышали эфирными маслами этого растения. До и после этого они проходили проверку когнитивных способностей, в результате которых было обнаружено положительное влияние запаха этой специи на способности памяти. Также ученые установили, что запах розмарина улучшает состояние граждан с болезнью Альцгеймера.
Розмарин известен сильными противовоспалительными свойствами, а также он помогает в борьбе с болевыми ощущениями и улучшает кровообращение. Отвар из этого растения можно применять для укрепления волос, а чай из него повышает иммунитет.
Представители Нортумбрийского университета провели несколько экспериментов, в результате которых удалось узнать о благоприятном действии масла розмарина. В рамках эксперимента добровольцы дышали эфирными маслами этого растения. До и после этого они проходили проверку когнитивных способностей, в результате которых было обнаружено положительное влияние запаха этой специи на способности памяти. Также ученые установили, что запах розмарина улучшает состояние граждан с болезнью Альцгеймера.
Розмарин известен сильными противовоспалительными свойствами, а также он помогает в борьбе с болевыми ощущениями и улучшает кровообращение. Отвар из этого растения можно применять для укрепления волос, а чай из него повышает иммунитет.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:06