В Башкирии в ДТП с “Газелью” погибли три человека





Инцидент имел место Стерлибашевском районе. В частности, на 59 км трассы Киргиз-Мияки — Тятер — Арасланово — Стерлибашево Opel Astra не смог разминуться с “Газелью”. Инцидент зафиксирован 18 января около 15:00, после чего на место случившегося выехала следственно-оперативная группа. Известно, что вследствие аварии до прибытия скорой скончались трое граждан, находившихся в легковом транспорте. В частности, погибли две женщины и мужчина. Водитель Opel Astra и одна пассажирка “Газели” оказались травмированы, на фоне чего были доставлены в медучреждение.На данный момент подробности произошедшего не раскрываются.