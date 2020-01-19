В Steam The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III выйдет в марте





Первыми окунутся в мир фэнтези на персональных компьютерах смогут пользователи Steam. После эту ролевую игру выпустят и для клиентов Switch. При этом в обновлении программы будет возможность проводить бои пошагово. Ожидать новинку всем фанатам приложения следует уже с 23 марта. В этом же году выйдет и игра для платформы Nintendo, которая, как обещают производители, также не разочарует поклонников «Легенды героев». Для ОС Windows игра будет обеспечена поддержкой сверхширокоугольных дисплеев, что даст возможность наслаждаться всеми нюансами и деталями программы.Также будет улучшена визуальная составляющая, кроме того, пользователь получит полный контроль над настройками клавиатуры и привязки кнопок. Еще одним приятным бонусом станет новый режим игры, в дополнительном высокоскоростном профиле скорость гейма можно увеличивать до 6-кратной. Любые победы и достижения теперь будут сохраняться автоматически без дополнительных команд. Стоит напомнить, что данная игра – своего рода эпос и легенда, в которой каждый участник может раскрыть свои лучшие стороны. В The Legend of Heroes есть как масштабные баталии, так и интриги, приключения и тайны, а также походы по новым землям фэнтези-империи.Сюжет обновления продолжит историю послевоенного времени в Эребоне. Теперь страны строят новые взаимоотношения, с ними меняется и внутренняя политика империи, а также личная жизнь Рина Шварцера. Он успешно закончил военную академию и окунулся в государственные дела, подготавливая новую генерацию героев. Команда «Уроборос» тем временем все также готовит заговоры и пытается всех рассорить, начав новую континентальную войну. Также следует обратить внимание, что пока русского языка в очередной серии игры не будет. Страница ресурса Steam информирует, что кроме японского варианта официально представят версии на английском и французском языках.