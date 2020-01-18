Эксперты предсказали снижение цен на мониторы
По итогам анализа положения на рынке мониторов эксперты WitsView, входящего в TrendForce, спрогнозировали падение цен на товары соответствующего сегмента. Снижение стоимости объясняется желанием компания-производителей повысить производство продукции.
Сегодня мониторы приносят достаточно весомую прибыль, даже с учетом понижения цен. Предположительно, в течение 2020 года поставки экранных панелей окажутся больше существующего спроса примерно на 20%. Это говорит о шансе на значительное падение цен для конечной продукции.
Специалисты TrendForce отмечают, что такая ситуация уже случалась в прошлом с панелями для ТВ. Повышение объёмов производства вызвало сильный избыток продукции. Как результат, тогда стоимость панелей диагональю 32 дюйма снизилась в течение года на 25%, достигнув планки в $30 за единицу. В 80% случаев стоимость панели оказалась меньше затрат на выпуск, поэтому многие компании снизили его, пока южнокорейские бренды полностью закрыли часть сборочных конвейеров. Волна сокращения стартовала в сентябре и продлилась до конца года. На фоне сезонного увеличения спроса падение цен на телевизоры диагональю до 65” оказалось приостановлено.
Сегодня мониторы приносят достаточно весомую прибыль, даже с учетом понижения цен. Предположительно, в течение 2020 года поставки экранных панелей окажутся больше существующего спроса примерно на 20%. Это говорит о шансе на значительное падение цен для конечной продукции.
Специалисты TrendForce отмечают, что такая ситуация уже случалась в прошлом с панелями для ТВ. Повышение объёмов производства вызвало сильный избыток продукции. Как результат, тогда стоимость панелей диагональю 32 дюйма снизилась в течение года на 25%, достигнув планки в $30 за единицу. В 80% случаев стоимость панели оказалась меньше затрат на выпуск, поэтому многие компании снизили его, пока южнокорейские бренды полностью закрыли часть сборочных конвейеров. Волна сокращения стартовала в сентябре и продлилась до конца года. На фоне сезонного увеличения спроса падение цен на телевизоры диагональю до 65” оказалось приостановлено.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:47