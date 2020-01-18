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Экс-возлюбленная Андрея Аршавина Ольга Семенова выходит замуж

Ольга Семенова, экс-возлюбленная Андрея Аршавина, рассказала поклонникам о своём скором бракосочетании. На странице своего аккаунта в Instagram она разместила короткое видео с записью процесса предложения руки и сердца.

Модель получила широкую известность после истории с участием Андрея Аршавина. На распространённом в интернете видео можно было увидеть футболиста в компании Ольги Семеновой, хотя в то время он состоял в браке с Алисой Казьминой. Модель утверждала, что законная жена спортсмена присылала ей сообщения с угрозами причинения физического вреда.

Ольга Семенова не любит вспоминать о коротких отношениях с футболистом. Её новый возлюбленный отпраздновал исполнение 30 лет на Мальдивах. Он решил сделать модели предложение, о чем та рассказала в микроблоге. Семенова отметила, она ранее уже договорилась с возлюбленным, что свадьба состоится позже с запечатлением истории любви. Для неё предложение руки и сердца именно теперь оказалось большой неожиданностью. Модель отметила, что еле сдержала слёзы счастья. При этом романтическая обстановка стала реализацией давней мечты. Она назвала возлюбленного «волшебником», а также выразила благодарность за любовь, которая завоевала и её сердце. В фотоблоге она разместила фото, сделанное под аркой в компании возлюбленного. К посту прикреплено видео с процессом согласия выйти замуж. В завершении сообщения Ольга Семенова отметила, что теперь пребывает в статусе «жена».

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:55

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