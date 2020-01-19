Владимир Машков поделился архивным фото из юности
Владимир Машков, народный артист Российской Федерации, актёр, режиссёр, сценарист, а с 2018 года ещё и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, поделился в сети Instagram своим чёрно-белым фото времён юности. «Там, где время остановилось», - подписал фотографию артист.
За снимок Машков поблагодарил фотографа Александра Тягны-Рядно, который и сделал это фото. По версии фанатов, на снимке артисту около 20 лет. Также Владимир Машков поставил хэштег под публикацией #ЭтоБылоДавно.
Фанаты в комментариях засыпали артиста комплиментами. Также фолловеры оставили под снимком несколько тысяч лайков.
За снимок Машков поблагодарил фотографа Александра Тягны-Рядно, который и сделал это фото. По версии фанатов, на снимке артисту около 20 лет. Также Владимир Машков поставил хэштег под публикацией #ЭтоБылоДавно.
Фанаты в комментариях засыпали артиста комплиментами. Также фолловеры оставили под снимком несколько тысяч лайков.