Владимир Машков поделился архивным фото из юности

За снимок Машков поблагодарил фотографа Александра Тягны-Рядно, который и сделал это фото. По версии фанатов, на снимке артисту около 20 лет. Также Владимир Машков поставил хэштег под публикацией #ЭтоБылоДавно.Фанаты в комментариях засыпали артиста комплиментами. Также фолловеры оставили под снимком несколько тысяч лайков.